Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Захарова

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.