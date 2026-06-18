Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Мария Захарова.
- Она напомнила, что Ереван заморозил членство в ОДКБ.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.
В среду минобороны республики сообщило, что с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных. Eagle Partner проводится с 2023 года. Трижды они были двусторонними - армяно-американскими. В этом году к военнослужащим из Армении и США впервые присоединятся их французские и греческие коллеги.