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Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2026
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16:46 18.06.2026 (обновлено: 18:07 18.06.2026)
Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Захарова

МИД выразил сожаление из-за маневров Армении с НАТО при заморозки участия в ОДКБ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление, заявила Мария Захарова.
  • Она напомнила, что Ереван заморозил членство в ОДКБ.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.
"На фоне заморозки Ереваном своего членства в ОДКБ… Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
В среду минобороны республики сообщило, что с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных. Eagle Partner проводится с 2023 года. Трижды они были двусторонними - армяно-американскими. В этом году к военнослужащим из Армении и США впервые присоединятся их французские и греческие коллеги.
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В миреЕреванАрменияРоссияМария ЗахароваНАТООДКБ
 
 
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