Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, заявив о недостаточном финансировании на оборону.
- На должность министра обороны Британии назначен Дэн Джарвис, который получит те же 13,5 миллиарда фунтов, что и предыдущий министр.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отставки британских политиков демонстрируют углубление системного кризиса в механизме государственного управления Великобритании.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британские политики покидают тонущий корабль, подавая в отставку, но так поступали и предыдущие кабинеты министров Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг занимавший пост министра обороны Британии Джон Хили подал в отставку, заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону. На должность был назначен Дэн Джарвис. Отмечается, что, Джарвис получит те же 13,5 миллиардов фунтов, которые власти обещали дать министерству под руководством Хили.
"По сути, британские политики предпочитают покидать тонущий корабль, предоставляя своим сменщикам разбираться с последствиями. Они в этом не одиноки, так делали и предыдущие кабинеты министров Британии", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эти события наглядно демонстрируют углубление системного кризиса в механизме государственного управления Великобритании.
"Уход одного из наиболее лояльных соратников премьера, да еще и из оборонного направления, которое сейчас так задействовано в ситуации вокруг Украины… Все это наносит серьезный удар по устойчивости всего британского правительства", - добавила Захарова.
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