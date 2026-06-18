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Британские политики покидают тонущий корабль, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2026
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15:48 18.06.2026
Британские политики покидают тонущий корабль, заявила Захарова

Захарова: британские политики покидают тонущий корабль, подавая в отставку

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, заявив о недостаточном финансировании на оборону.
  • На должность министра обороны Британии назначен Дэн Джарвис, который получит те же 13,5 миллиарда фунтов, что и предыдущий министр.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отставки британских политиков демонстрируют углубление системного кризиса в механизме государственного управления Великобритании.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британские политики покидают тонущий корабль, подавая в отставку, но так поступали и предыдущие кабинеты министров Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг занимавший пост министра обороны Британии Джон Хили подал в отставку, заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону. На должность был назначен Дэн Джарвис. Отмечается, что, Джарвис получит те же 13,5 миллиардов фунтов, которые власти обещали дать министерству под руководством Хили.
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"По сути, британские политики предпочитают покидать тонущий корабль, предоставляя своим сменщикам разбираться с последствиями. Они в этом не одиноки, так делали и предыдущие кабинеты министров Британии", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эти события наглядно демонстрируют углубление системного кризиса в механизме государственного управления Великобритании.
"Уход одного из наиболее лояльных соратников премьера, да еще и из оборонного направления, которое сейчас так задействовано в ситуации вокруг Украины… Все это наносит серьезный удар по устойчивости всего британского правительства", - добавила Захарова.
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