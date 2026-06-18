ЗАЭС окажет помощь семье сотрудника, погибшего от удара ВСУ по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по Энергодару погиб один работник Запорожской АЭС.
- Семье погибшего сотрудника Запорожской АЭС окажут всю необходимую поддержку.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара ВСУ по Энергодару, его семье окажут всю необходимую поддержку, сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в среду в результате налета украинских беспилотников на Энергодар один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал.
"К огромному сожалению, один из наших коллег погиб от полученных ранений. Коллектив Запорожской АЭС скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении станции.
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