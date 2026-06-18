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ЗАЭС окажет помощь семье сотрудника, погибшего от удара ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 18.06.2026
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18:34 18.06.2026
ЗАЭС окажет помощь семье сотрудника, погибшего от удара ВСУ по Энергодару

ЗАЭС окажет поддержку семье погибшего от удара ВСУ по Энергодару сотрудника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по Энергодару погиб один работник Запорожской АЭС.
  • Семье погибшего сотрудника Запорожской АЭС окажут всю необходимую поддержку.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара ВСУ по Энергодару, его семье окажут всю необходимую поддержку, сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в среду в результате налета украинских беспилотников на Энергодар один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал.
"К огромному сожалению, один из наших коллег погиб от полученных ранений. Коллектив Запорожской АЭС скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении станции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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