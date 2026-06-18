Николаев рассказал о реализации поручений президента после визита в Якутию

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о реализации поручений президента России Владимира Путина по итогам его визита в регион в 2024 году.

Президент посетил Якутию 18 июня 2024 года. Во время визита он ознакомился с достижениями республики в ИТ и креативной отрасли. Также президент пообщался с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке

"Это был очень содержательный визит. Впервые в истории во время его пребывания не обсуждались вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, сырьевым развитием Якутии. В основном рассматривались вопросы по развитию человеческого капитала. Рабочая часть визита прошла именно в Квартале труда. В креативном кластере президент получил очень позитивное впечатление от нашей творческой молодежи, которая представила проекты. После визита вышел перечень поручений из 20 пунктов, реализация которых находится в зоне его особого внимания", – сказал Николаев , его слова приводит пресс-служба правительства республики.

Он добавил, что были поддержаны предложения по помощи участникам специальной военной операции. Они сегодня реализуются.

"Уверен, мы еще долго будем оценивать позитивные итоги визита для нашей республики, для всего Дальнего Востока", – отметил Николаев.

По данным пресс-службы, особое место среди всех поручений занимает строительство нового корпуса Высшей школы музыки имени В.А. Босикова. Новый трехэтажный комплекс площадью около 9,5 тысячи квадратных метров включает учебный корпус на 240 учащихся и интернат на 150 мест. Работы вышли на активную фазу. Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 года.

При поддержке главы государства в российский прокат вышел первый якутский полнометражный фильм о специальной военной операции — "Алдан", уточнили в пресс-службе. Ведется работа по созданию фильма о Герое России Андрее Григорьеве – Туте.

Благодаря поручениям президента объем федерального финансирования мероприятий по борьбе с лесными пожарами в 2025 году был увеличен в 2,5 раза. Это позволило нарастить группировку сил и средств, оснастить лесопожарные службы современной техникой, создать четыре новых авиаотделения — Витимское, Саныяхтахское, Жиганское и Среднеколымское.

Также при поддержке главы государства в Якутии реализован первый этап инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судостроительной верфи.

Якутске создан инновационный центр комплексного применения беспилотных летательных аппаратов. Инициированные Якутией конкурсы "Моя профессия — ИТ" и Международный конкурс музыкального исполнительства "Симфония добра" вошли в перечень мероприятий платформы "Россия — страна возможностей" и конкурсов министерства просвещения Российской Федерации.