Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы

Частные инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу Whoosh

Краткий пересказ от РИА ИИ Ассоциация инвесторов (АВО) направила письма в ФНС и Банк России с просьбой проверить деятельность компании Whoosh и оценить законность применения налоговых льгот.

Инвесторы обеспокоены, что риск дополнительных налоговых доначислений может повлиять на кредитное качество и финансовую устойчивость Whoosh, а также на возможность исполнения обязательств по облигациям.

Представитель Whoosh заявил, что компания использует налоговые льготы «Сколково» в соответствии с законодательством, и структура выручки не влияет на налоговые обязательства компании.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация инвесторов (АВО) написала письма в ФНС и Банк России с просьбой проверить деятельность Whoosh и дать оценку законности применения налоговых льгот, выразив опасения, что компания может столкнуться с дополнительными налоговыми начислениями, а это может повлиять на возможность исполнения ею обязательств по облигациям, пишет газета Ассоциация инвесторов (АВО) написала письма в ФНС и Банк России с просьбой проверить деятельность Whoosh и дать оценку законности применения налоговых льгот, выразив опасения, что компания может столкнуться с дополнительными налоговыми начислениями, а это может повлиять на возможность исполнения ею обязательств по облигациям, пишет газета "Ведомости"

"Частные инвесторы увидели "масштабные финансово-налоговые аномалии" у оператора аренды электросамокатов Whoosh. По мнению Ассоциации инвесторов АВО, есть системные противоречия между фактической экономической моделью бизнеса и налоговой квалификацией деятельности компании как резидента льготного режима " Сколково ", - говорится в статье.

"АВО просит ФНС провести проверку деятельности компании и дать оценку законности применения компанией налоговых льгот, Банк России – оценить, как эти риски могут повлиять на кредитное качество и финансовую устойчивость Whoosh, а также в рамках межведомственного взаимодействия обратиться в налоговую службу для компетентной налогово­правовой оценки ситуации", - излагает газета.

В письме в ЦБ инвесторы отмечают, что риск дополнительных налоговых доначислений, пеней и штрафов может существенно изменить долговую нагрузку эмитента, "повлиять на его ликвидность, показатели финансовой устойчивости и возможность исполнения обязательств по облигациям".

Вызывающий наибольшее опасение инвесторов элемент бизнес-модели Whoosh – дробление пользовательского платежа за каждую поездку на две части, где 70% – лицензионное вознаграждение за право пользования программным обеспечением и 30% – арендная плата за средство индивидуальной мобильности.

"По правилам "Сколково" участник проекта вправе получать не более 30% доходов от деятельности, не связанной с исследованиями и разработками... По мнению инвесторов, следуя этой логике, самокатный бизнес объявляется второстепенным в налоговых декларациях, когда это необходимо для сохранения льгот", - говорится в статье.

Представитель Whoosh сказал "Ведомостям", что компания использует налоговые льготы "Сколково" в соответствии с законодательством.

"Структура выручки никак не влияет на налоговые обязательства компании, рассказал он. Режим налогообложения компании определяется наличием статуса резидента "Сколково" и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы, уточнил представитель Whoosh. Такое соотношение важно для IT-льгот, но, по его словам, компания ими никогда не пользовалась", - изложили "Ведомости" позицию компании.