В Сумах прогремел седьмой за сутки взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв, это уже седьмой за сутки.
- В Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрыв в седьмой раз за сутки прозвучал в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал шесть раз сообщал о взрывах в городе.
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"Еще один взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18