Опрос показал, что россияне считают ключевыми ценностями

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Атаева, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ, сообщила, что наиболее значимыми ценностями для россиян являются крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм.

В ходе исследования ВЦИОМ было выявлено различие в трактовках абстрактных и конкретных ценностей.

59% участников исследования не смогли дать определение понятию «ценность», 23% связали ценности с внутренними ограничениями, целями и идеалами, а 19% назвали их нормами и правилами поведения.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм остаются наиболее близкими и эмоционально значимыми ценностями для россиян, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.

В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о ценностях.

"Ценности, которые воспринимаются на личном уровне, и они воспринимаются эмоционально наиболее позитивно - это крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы, патриотизм", - сказала Атаева, приводя данные исследования.

По словам Атаевой, в ходе исследования также фиксировалось различие между абстрактными и конкретными ценностями: чем более абстрактно понятие, тем больше вариантов его трактовки у респондентов.

"Когда мы приходим к абстрактным формулировкам, например "жизнь", "историческая память", то трактовок становится очень много", - сказала она.