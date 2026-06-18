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Опрос показал, что россияне считают ключевыми ценностями - РИА Новости, 18.06.2026
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14:07 18.06.2026
Опрос показал, что россияне считают ключевыми ценностями

ВЦИОМ: россияне назвали крепкую семью и патриотизм ключевыми ценностями

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Семья на прогулке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Атаева, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ, сообщила, что наиболее значимыми ценностями для россиян являются крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм.
  • В ходе исследования ВЦИОМ было выявлено различие в трактовках абстрактных и конкретных ценностей.
  • 59% участников исследования не смогли дать определение понятию «ценность», 23% связали ценности с внутренними ограничениями, целями и идеалами, а 19% назвали их нормами и правилами поведения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм остаются наиболее близкими и эмоционально значимыми ценностями для россиян, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.
В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о ценностях.
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"Ценности, которые воспринимаются на личном уровне, и они воспринимаются эмоционально наиболее позитивно - это крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы, патриотизм", - сказала Атаева, приводя данные исследования.
По словам Атаевой, в ходе исследования также фиксировалось различие между абстрактными и конкретными ценностями: чем более абстрактно понятие, тем больше вариантов его трактовки у респондентов.
"Когда мы приходим к абстрактным формулировкам, например "жизнь", "историческая память", то трактовок становится очень много", - сказала она.
Эксперт добавила, что 59% участников исследования не смогли дать определение понятию "ценность". Еще 23% респондентов связали ценности с внутренними ограничениями, целями и идеалами, а 19% назвали их нормами и правилами поведения.
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