В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших под Брянском

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Состояние всех пациентов, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, стабильное, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.

"В РНПЦ детской хирургии сегодня доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. По последней информации, состояние всех пациентов стабильное", - говорится в сообщении ведомства.