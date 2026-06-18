В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние всех пациентов, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, стабильное.
- В РНПЦ детской хирургии доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии.
- При атаке ВСУ на автобус погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Состояние всех пациентов, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, стабильное, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"В РНПЦ детской хирургии сегодня доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. По последней информации, состояние всех пациентов стабильное", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.