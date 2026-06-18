МАГАТЭ уведомили о гибели сотрудника ЗАЭС при атаке дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дронов ВСУ на Энергодар погиб один сотрудник Запорожской АЭС, еще один пострадал.
- О случившемся уведомлены сотрудники МАГАТЭ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о гибели одного сотрудника Запорожской АЭС и ранении второго при атаке дронов ВСУ на город-спутник станции Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Сотрудники МАГАТЭ уже уведомлены о случившемся", - сказала Яшина.
Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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