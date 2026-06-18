МАГАТЭ уведомили о гибели сотрудника ЗАЭС при атаке дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о гибели одного сотрудника Запорожской АЭС и ранении второго при атаке дронов ВСУ на город-спутник станции Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.