Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ уведомили о гибели сотрудника ЗАЭС при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 18.06.2026
МАГАТЭ уведомили о гибели сотрудника ЗАЭС при атаке дронов ВСУ

МАГАТЭ сообщило о гибели сотрудника ЗАЭС при атаке дронов ВСУ на Энергодар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дронов ВСУ на Энергодар погиб один сотрудник Запорожской АЭС, еще один пострадал.
  • О случившемся уведомлены сотрудники МАГАТЭ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о гибели одного сотрудника Запорожской АЭС и ранении второго при атаке дронов ВСУ на город-спутник станции Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Сотрудники МАГАТЭ уже уведомлены о случившемся", - сказала Яшина.
Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов
10 июня, 21:35
 
В миреЭнергодарАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала