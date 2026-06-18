Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что представители коллективного Запада и неонацистский режим Киева виновны в трагедии со школьниками из Белоруссии.

В результате атаки дронов на автобус в Брянской области погиб один человек, есть пострадавшие.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представители коллективного Запада, как и неонацистский режим Киева, виновны в трагедии, случившейся со школьниками из Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Теперь трагедия, случившаяся со школьниками из Белоруссии , которые ехали на отдых. Их автобус был атакован дронами. Один человек погиб, есть пострадавшие. Но ни по одному из вышеперечисленных случаев представители коллективного Запада не высказали слов осуждения. И уж тем более соболезнований родным и близким погибших. Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева , они виновны в этих преступлениях", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Председатель Госдумы отметил, что пройдет немного времени - и все тайное станет явным.

"Так же как на поверхность всплыла информация об обмане, которым занимались бывший президент Франции (Франсуа - ред.) Олланд и экс-канцлер Германии (Ангела - ред.) Меркель, спустя время признавшиеся, что умышленно затягивали реализацию соглашения для того, чтобы за это время вооружить Украину", - добавил Володин

Он уточнил, что сегодня представители европейских элит поставляют киевскому режиму оружие, ракеты, обеспечивают средствами наведения, спутниковыми группировками, тем самым став стороной конфликта.

"Все это делают с одной целью: сохраниться во власти, решить накопившиеся проблемы за счет России . Для достижения этого сделали граждан Украины расходным материалом. Которого становится все меньше и меньше", - добавил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что, терпя поражения, представители коллективного Запада идут на крайности, "скатываясь все больше в террор", а также "приободряют" себя и другие европейские государства, которые занимают не такую агрессивную позицию в данном вопросе, этими циничными действиями и разыгрывают "для оправдания своих злодеяний всевозможные постановки", пытаясь формировать мнение граждан в нужном направлении.

"Все должны осознать, что представляет собой неонацистский режим со своими кумирами, которых они недавно перезахоронили в Киеве. Но это не сойдет им с рук", - заключил политик.

Егор Ковальчук, Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик . Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей.