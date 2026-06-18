Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что представители коллективного Запада и неонацистский режим Киева виновны в трагедии со школьниками из Белоруссии.
- В результате атаки дронов на автобус в Брянской области погиб один человек, есть пострадавшие.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представители коллективного Запада, как и неонацистский режим Киева, виновны в трагедии, случившейся со школьниками из Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Теперь трагедия, случившаяся со школьниками из Белоруссии, которые ехали на отдых. Их автобус был атакован дронами. Один человек погиб, есть пострадавшие. Но ни по одному из вышеперечисленных случаев представители коллективного Запада не высказали слов осуждения. И уж тем более соболезнований родным и близким погибших. Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева, они виновны в этих преступлениях", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Председатель Госдумы отметил, что пройдет немного времени - и все тайное станет явным.
"Так же как на поверхность всплыла информация об обмане, которым занимались бывший президент Франции (Франсуа - ред.) Олланд и экс-канцлер Германии (Ангела - ред.) Меркель, спустя время признавшиеся, что умышленно затягивали реализацию соглашения для того, чтобы за это время вооружить Украину", - добавил Володин.
Он уточнил, что сегодня представители европейских элит поставляют киевскому режиму оружие, ракеты, обеспечивают средствами наведения, спутниковыми группировками, тем самым став стороной конфликта.
Председатель Госдумы отметил, что, терпя поражения, представители коллективного Запада идут на крайности, "скатываясь все больше в террор", а также "приободряют" себя и другие европейские государства, которые занимают не такую агрессивную позицию в данном вопросе, этими циничными действиями и разыгрывают "для оправдания своих злодеяний всевозможные постановки", пытаясь формировать мнение граждан в нужном направлении.
"Все должны осознать, что представляет собой неонацистский режим со своими кумирами, которых они недавно перезахоронили в Киеве. Но это не сойдет им с рук", - заключил политик.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей.
По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).