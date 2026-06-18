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Володин заявил о важности достижения целей СВО - РИА Новости, 18.06.2026
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08:12 18.06.2026 (обновлено: 08:25 18.06.2026)
Володин заявил о важности достижения целей СВО

Володин: проведение СВО сорвало планы тех, кто хотел остановить развитие России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция сорвала планы тех, кто хотел остановить развитие России.
  • По мнению председателя Госдумы, только достижение целей специальной военной операции может остановить зло, возродившееся на Украине при поддержке бывшего президента США и руководителей европейских государств.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение специальной военной операции сорвало планы тех, кто хотел остановить развитие России, только достижение ее целей может остановить зло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Только достижение целей специальной военной операции может остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке бывшего президента США (Джо - ред.) Байдена и руководителей европейских государств - Франции, Германии, Англии… Специальная военная операция сорвала планы тех, кто хотел остановить развитие нашей страны", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Председатель Госдумы добавил, что надо делать все для поддержки российских солдат и офицеров, проведения СВО, еще более сплотившись и повышая эффективность работы на каждом конкретном участке.
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22 июня 2022, 17:18
 
РоссияВячеслав ВолодинБезопасность
 
 
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