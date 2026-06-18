В аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ("Раменское"), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.