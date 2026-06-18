Вложения резидентов ОЭЗ "Дубна" в проекты достигли 132 млрд рублей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны "Дубна" в реализуемые проекты достиг 132 миллиардов рублей на конец первого квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"ОЭЗ "Дубна" является одним из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. Сегодня это порядка 150 компаний. В 2026 году была запущена четвертая очередь левобережной площадки ОЭЗ и сюда уже "заселились" новые предприятия, которые реализуют свои проекты", – отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что льготный налоговый режим, действующий для резидентов, позволяет им "более комфортно" запускать и развивать производства, направляя на эти цели более значительные средства.

Льготы резидентов ОЭЗ позволяют сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций. Например, компании пользуются пониженной ставкой налога на прибыль, на десять лет для них обнуляется ставка налога на имущество, на пять лет – ставки земельного и транспортного налогов. Также ввозные таможенные пошлины и НДС для них составляют 0%.

Зиновьева подчеркнула, что все это позволяет компаниям высвобождать дополнительные средства не только для развития предприятий, модернизации оборудования и расширения производственных мощностей, но и на другие важные цели.

Она привела в пример НИОКР, развитие экспортного направления или создание благоприятных условий для работы сотрудников. Так, средняя зарплата сотрудников на предприятиях-резидентов ОЭЗ сегодня составляет порядка 130 тысяч рублей.