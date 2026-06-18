Вице-президент США призвал Израиль уважать мирный процесс в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль должен уважительно относиться к мирному процессу в регионе Ближнего Востока.
- Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Нетаньяху заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах вписывается в новую концепцию безопасности страны.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Израиль должен уважительно относиться к мирному процессу в регионе Ближнего Востока, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне подписания соглашения с Ираном.
"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона", - сказал Вэнс в четверг журналистам.
Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине
17 июня, 02:25
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и сам Нетаньяху в последние дни заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписывается в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию Израиля по сценарию атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года.