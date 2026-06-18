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Вице-президент США призвал Израиль уважать мирный процесс в регионе - РИА Новости, 18.06.2026
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19:00 18.06.2026
Вице-президент США призвал Израиль уважать мирный процесс в регионе

Вэнс призвал Израиль уважать мирный процесс на Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль должен уважительно относиться к мирному процессу в регионе Ближнего Востока.
  • Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Нетаньяху заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах вписывается в новую концепцию безопасности страны.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Израиль должен уважительно относиться к мирному процессу в регионе Ближнего Востока, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне подписания соглашения с Ираном.
"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона", - сказал Вэнс в четверг журналистам.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ в частности предусматривает прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и сам Нетаньяху в последние дни заявляли, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписывается в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию Израиля по сценарию атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
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