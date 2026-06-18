Мирзиеев назвал победой первый гол сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира по футболу, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что первый гол национальной команды на дебютном для нее чемпионате мира — это тоже победа.
- На групповом этапе чемпионата мира сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.
ТАШКЕНТ, 18 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что первый гол национальной команды на дебютном для нее чемпионате мира по футболу является победой.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. У проигравшей команды на 60-й минуте отличился бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, ныне выступающий за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
"Для нас первый гол на первом чемпионате мира - это тоже победа", - сказал Мирзиеев, комментируя итог матча на заседании совета иностранных инвесторов.
Президент Узбекистана отметил, что футболисты национальной сборной проявили сильный характер в матче против очень опытной команды.
На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана под руководством итальянца Фабио Каннаваро на групповом этапе также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.