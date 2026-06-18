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Мирзиеев назвал победой первый гол сборной Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
12:46 18.06.2026
Мирзиеев назвал победой первый гол сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Мирзиеев: первый гол сборной Узбекистана на ЧМ - это победа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира по футболу, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3.
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что первый гол национальной команды на дебютном для нее чемпионате мира — это тоже победа.
  • На групповом этапе чемпионата мира сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.
ТАШКЕНТ, 18 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что первый гол национальной команды на дебютном для нее чемпионате мира по футболу является победой.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. У проигравшей команды на 60-й минуте отличился бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, ныне выступающий за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
60‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
40‎’‎ • Даниэль Муньос
(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
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"Для нас первый гол на первом чемпионате мира - это тоже победа", - сказал Мирзиеев, комментируя итог матча на заседании совета иностранных инвесторов.
Президент Узбекистана отметил, что футболисты национальной сборной проявили сильный характер в матче против очень опытной команды.
На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана под руководством итальянца Фабио Каннаваро на групповом этапе также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияМехико (штат)Шавкат МирзиеевФабио КаннавароЧМ по футболу 2026Аббосбек ФайзуллаевПФК ЦСКАИстанбул Башакшехир
 
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