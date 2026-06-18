Экс-глава РФС Колосков "приговорил" Узбекистан на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев.

"То, что Узбекистан попал в финальный турнир, и есть потолок команды. Но это уже очень хорошее достижение, хотя дальнейших перспектив, конечно, там никаких нет. Это очевидно", - сказал Колосков.