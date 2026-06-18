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Экс-глава РФС Колосков "приговорил" Узбекистан на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
11:44 18.06.2026
Экс-глава РФС Колосков "приговорил" Узбекистан на ЧМ-2026

Колосков заявил, что у сборной Узбекистана нет перспектив на ЧМ-2026

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная Узбекистана не обладает высокими перспективами на чемпионате мира по футболу, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
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(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
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90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
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"То, что Узбекистан попал в финальный турнир, и есть потолок команды. Но это уже очень хорошее достижение, хотя дальнейших перспектив, конечно, там никаких нет. Это очевидно", - сказал Колосков.
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ФутболВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026
 
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