Экс-глава РФС Колосков "приговорил" Узбекистан на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная Узбекистана не обладает высокими перспективами на чемпионате мира по футболу, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
"То, что Узбекистан попал в финальный турнир, и есть потолок команды. Но это уже очень хорошее достижение, хотя дальнейших перспектив, конечно, там никаких нет. Это очевидно", - сказал Колосков.