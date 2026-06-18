Источник: Турция продолжит добиваться возобновления переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории.
- Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.
- Ситуация остается сложной и требует политической воли всех участников.
АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории, однако ситуация остается сложной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани в среду провел встречу с Фиданом.
"Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара по-прежнему считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования конфликта и поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами.