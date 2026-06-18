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Источник: Турция продолжит добиваться возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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20:40 18.06.2026
Источник: Турция продолжит добиваться возобновления переговоров по Украине

Анкара работает над возобновлением переговоров по Украине, ситуация сложная

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории.
  • Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.
  • Ситуация остается сложной и требует политической воли всех участников.
АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории, однако ситуация остается сложной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани в среду провел встречу с Фиданом.
"Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара по-прежнему считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования конфликта и поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами.
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В миреТурцияРоссияУкраинаВладимир ПутинХакан ФиданЮрий Ушаков
 
 
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