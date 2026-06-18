Источник: Турция продолжит добиваться возобновления переговоров по Украине

АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории, однако ситуация остается сложной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников", — сказал собеседник агентства.