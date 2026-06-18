Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога объявлена на территории всей Сумской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на территории всей Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18