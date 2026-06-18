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Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.06.2026
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11:31 18.06.2026
Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков

Ушаков: Уиткофф и Кушнер скоро посетят Россию, но точной даты визита пока нет

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет, заявил Ушаков.
  • Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили, в частности, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткофф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.
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В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерЮрий Ушаков
 
 
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