Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет, заявил Ушаков.
- Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили, в частности, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткофф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине.