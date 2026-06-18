Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, сообщил Ушаков

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но точной даты визита пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.