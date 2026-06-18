Турция хочет быть полезной в переговорах по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них.
- Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
- В Москве просьбу Анкары о проведении встречи турецкого министра с президентом России удовлетворили.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным", - сказал он журналистам на полях форума Россия-АСЕАН, комментируя визит в РФ главы МИД Турции Хакана Фидана.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.