Турция хочет быть полезной в переговорах по Украине, заявил Лавров

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"Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным", - сказал он журналистам на полях форума Россия-АСЕАН, комментируя визит в РФ главы МИД Турции Хакана Фидана.