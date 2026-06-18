Рейтинг@Mail.ru
Турция хочет быть полезной в переговорах по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 18.06.2026
Турция хочет быть полезной в переговорах по Украине, заявил Лавров

Лавров: Турция подтвердила, что хочет быть полезной в переговорах по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них.
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
  • В Москве просьбу Анкары о проведении встречи турецкого министра с президентом России удовлетворили.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным", - сказал он журналистам на полях форума Россия-АСЕАН, комментируя визит в РФ главы МИД Турции Хакана Фидана.
Встреча Путина с главой турецкого МИД Фиданом - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин обсудил с главой МИД Турции отношения между странами
17 июня, 21:00
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Фидан заявил Путину о наличии вопросов, которые необходимо обсудить
17 июня, 21:31
 
В миреРоссияТурцияКазаньСергей ЛавровХакан ФиданВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала