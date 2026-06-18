Источник: Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов

Краткий пересказ от РИА ИИ Источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне.

Фидан 16–17 июня находился с визитом в России и провел переговоры с Путиным в Казани.

Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.

АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Мы ожидаем сохранения интенсивного политического диалога между Турцией и Россией. Контакты на высоком уровне остаются важным механизмом координации по двусторонним и региональным вопросам, и рассчитываем, что они продолжатся в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.