Источник: Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне.
- Фидан 16–17 июня находился с визитом в России и провел переговоры с Путиным в Казани.
- Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.
АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 16-17 июня находился с визитом в РФ, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"Мы ожидаем сохранения интенсивного политического диалога между Турцией и Россией. Контакты на высоком уровне остаются важным механизмом координации по двусторонним и региональным вопросам, и рассчитываем, что они продолжатся в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.
Собеседник агентства отметил, что регулярные контакты между руководителями двух стран способствуют сохранению устойчивого диалога даже по наиболее сложным вопросам международной повестки.