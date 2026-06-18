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Источник: Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов - РИА Новости, 18.06.2026
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20:35 18.06.2026
Источник: Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов

Турция ожидает продолжения контактов с РФ на высоком уровне в ближайшее время

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне.
  • Фидан 16–17 июня находился с визитом в России и провел переговоры с Путиным в Казани.
  • Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.
АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Анкара рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 16-17 июня находился с визитом в РФ, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"Мы ожидаем сохранения интенсивного политического диалога между Турцией и Россией. Контакты на высоком уровне остаются важным механизмом координации по двусторонним и региональным вопросам, и рассчитываем, что они продолжатся в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Турция и Россия поддерживают активное взаимодействие по широкому кругу тем, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетику, туризм и региональную безопасность.
Собеседник агентства отметил, что регулярные контакты между руководителями двух стран способствуют сохранению устойчивого диалога даже по наиболее сложным вопросам международной повестки.
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