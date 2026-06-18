Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ

Как отмечается, на записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом.

Через пару дней у предприятия произошел еще один инцидент: там задержали мужчину. Как сообщает издание со ссылкой на парижскую прокуратуру, ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.