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Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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17:14 18.06.2026 (обновлено: 20:12 18.06.2026)
Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ

Собирающий БПЛА для Киева завод Delair в Тулузе забросали коктейлями Молотова

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале июня во французский завод компании Delair, которая производит дроны для Киева, бросили несколько коктейлей Молотова.
  • Через пару дней у предприятия задержали мужчину.
  • Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.
ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники.
"Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", — говорится в статье.
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Как отмечается, на записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом.
Через пару дней у предприятия произошел еще один инцидент: там задержали мужчину. Как сообщает издание со ссылкой на парижскую прокуратуру, ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.
В конце марта Министерство обороны России сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
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