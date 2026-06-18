Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В начале июня во французский завод компании Delair, которая производит дроны для Киева, бросили несколько коктейлей Молотова.
- Через пару дней у предприятия задержали мужчину.
- Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.
ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники.
"Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", — говорится в статье.
Как отмечается, на записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом.
Через пару дней у предприятия произошел еще один инцидент: там задержали мужчину. Как сообщает издание со ссылкой на парижскую прокуратуру, ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.
В конце марта Министерство обороны России сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.