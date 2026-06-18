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Российский триколор висит на стадионе во время матча Узбекистана и Колумбии - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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05:37 18.06.2026 (обновлено: 09:38 18.06.2026)
Российский триколор висит на стадионе во время матча Узбекистана и Колумбии

Триколор России висит на стадионе в Мехико во время матча Узбекистана и Колумбии

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский триколор остается висеть на стадионе «Ацтек» в Мехико, где проходят матчи ЧМ по футболу.
  • Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ и в группе K проведет матчи с командами Колумбии, Португалии и Конго/Ямайка.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Российский триколор остается висеть на стадионе в Мехико, где идут матчи ЧМ по футболу, обратило внимание РИА Новости.
Во время трансляции матча между Узбекистаном и Колумбией на стадионе "Ацтек" в кадр попал российский флаг. Он был поднят вертикально над табло, и его цвета располагались в следующем порядке: белая, синяя и красная полосы.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. В группе К команда проведет матчи с командами Колумбии, Португалии и Конго/Ямайка.
Флаг России на матче открытия ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Российский флаг вывешен на матче открытия ЧМ-2026
12 июня, 00:30
 
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