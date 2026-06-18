Российский триколор висит на стадионе во время матча Узбекистана и Колумбии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский триколор остается висеть на стадионе «Ацтек» в Мехико, где проходят матчи ЧМ по футболу.
- Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ и в группе K проведет матчи с командами Колумбии, Португалии и Конго/Ямайка.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Российский триколор остается висеть на стадионе в Мехико, где идут матчи ЧМ по футболу, обратило внимание РИА Новости.
Во время трансляции матча между Узбекистаном и Колумбией на стадионе "Ацтек" в кадр попал российский флаг. Он был поднят вертикально над табло, и его цвета располагались в следующем порядке: белая, синяя и красная полосы.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. В группе К команда проведет матчи с командами Колумбии, Португалии и Конго/Ямайка.
Российский флаг вывешен на матче открытия ЧМ-2026
12 июня, 00:30