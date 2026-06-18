На иноагента Трескунова* составили новый административный протокол

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На актера-иноагента Семена Трескунова*, которому грозит уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, составлен новый административный протокол - за непредставление сведений о своей деятельности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что на него составили протокол за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 13 июля, сообщается в материалах.