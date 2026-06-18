На иноагента Трескунова* составили новый административный протокол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На актера-иноагента Семена Трескунова* составлен новый административный протокол за непредставление сведений о своей деятельности.
- За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 13 июля.
- Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Трескунова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На актера-иноагента Семена Трескунова*, которому грозит уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, составлен новый административный протокол - за непредставление сведений о своей деятельности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на него составили протокол за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 13 июля, сообщается в материалах.
Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Трескунова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. До этого актер был дважды в течение года оштрафован по иноагентским статьям. По данным надзорного ведомства, с ноября 2025 года он находится за пределами России, но продолжает публиковать сообщения без указания статуса иноагента.
Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике.
Актер известен ролями в сериалах “Ивановы-Ивановы”, “Гранд” и “Конец света”.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск
17 июня, 04:15