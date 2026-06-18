Эксперт рассказал, какие травы собирать в начале лета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне собирают большинство лекарственных трав, включая душицу, тимьян и иван-чай, рассказал травник Дмитрий Юровский.
- При сушке в темноте травы лучше сохраняют аромат и вкус, что идеально для чайных церемоний.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лекарственные травы, включая душицу, тимьян и иван-чай, собирают в июне, рассказал травник Дмитрий Юровский.
"В июне обычно собирают уже большинство лекарственных трав, таких как душица, подмаренник, зверобой, лабазник, то есть таволга, полынь, васильки, тимьян и так далее. Земляника цветет в это время. По сути дела, все эти травы срывают в фазе начала бутонизации. Иван-чай также бутонизируется", - сказал Юровский в беседе с aif.ru.
По словам травника, при сушке в темноте травы лучше сохраняют аромат и вкус, что идеально для чайных церемоний. Также он уточнил, что можно заготавливать отдельно цветы иван-чая или васильков для чайной композиции.
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