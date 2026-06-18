ФАС направила в сеть АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба направила запрос сети АЗС "Нефтьмагистраль" о ценах и объемах реализации топлива.

Сеть до 26 июня должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, объемах их реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости топлива.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба направила столичной сети АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить <…> информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС", — говорится в релизе

Кроме того, ФАС затребовала данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

Запрос стал частью мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

На прошлой неделе ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. После этого стало известно о возбуждении дела против трех компаний: "Солид — товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел".