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ФАС направила в сеть АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо - РИА Новости, 18.06.2026
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13:30 18.06.2026 (обновлено: 14:57 18.06.2026)
ФАС направила в сеть АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо

ФАС до 26 июня ждет от сети АЗС "Нефтьмагистраль" данные о ценах на топливо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Нефтьмагистраль"
Автозаправочная станция Нефтьмагистраль - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция "Нефтьмагистраль". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба направила запрос сети АЗС "Нефтьмагистраль" о ценах и объемах реализации топлива.
  • Сеть до 26 июня должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, объемах их реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости топлива.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба направила столичной сети АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить <…> информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС", — говорится в релизе.
Кроме того, ФАС затребовала данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.
Запрос стал частью мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.
На прошлой неделе ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. После этого стало известно о возбуждении дела против трех компаний: "Солид — товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел".
С 8 по 15 июня бензин на заправках в Москве подорожал более чем на 30 копеек: АИ-92 — до 65,22 рубля за литр (рост на 31 копейку), АИ-95 — до 72,08 рубля, а АИ-100 — до 98,25 рубля (в обоих случаях — плюс 32 копейки). Средняя цена на дизтопливо поднялась на 42 копейки, до 79,28 рубля.
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