Жителя Ростовской области будут судить за теракты на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в двух терактах на железной дороге.

Он поджег релейный шкаф на станции Зерноград 10 декабря, а 23 декабря повторно совершил поджог на территории СКЖД.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в двух терактах на железной дороге, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

« "Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2025 года обвиняемому через один из мессенджеров поступило предложение за деньги совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Согласившись, он получил инструкции, координаты объекта и деньги для приобретения необходимых материалов.

Так, 10 декабря он приехал к железнодорожной станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги, где поджег релейный шкаф, обеспечивающий автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования. Двадцать третьего декабря он повторно совершил поджог на территории СКЖД.

Свои действия он фиксировал на камеру мобильного и направлял видеозапись куратору.