Жителя Ростовской области будут судить за теракты на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в двух терактах на железной дороге.
- Он поджег релейный шкаф на станции Зерноград 10 декабря, а 23 декабря повторно совершил поджог на территории СКЖД.
- Следствие собрало достаточную доказательственную базу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в двух терактах на железной дороге, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Подростка обвинили в поджогах подстанций на Московской железной дороге
10 декабря 2025, 11:11
Следствие установило, что в декабре 2025 года обвиняемому через один из мессенджеров поступило предложение за деньги совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Согласившись, он получил инструкции, координаты объекта и деньги для приобретения необходимых материалов.
Так, 10 декабря он приехал к железнодорожной станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги, где поджег релейный шкаф, обеспечивающий автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования. Двадцать третьего декабря он повторно совершил поджог на территории СКЖД.
Свои действия он фиксировал на камеру мобильного и направлял видеозапись куратору.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.