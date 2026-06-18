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Мендель сделала тревожное заявление после удара ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 18.06.2026
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16:21 18.06.2026
Мендель сделала тревожное заявление после удара ВСУ по автобусу с детьми

Мендель: удар БПЛА по автобусу в Брянской области может обострить конфликт

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области может разжечь украинский конфликт с новой силой, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
  • Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который, по ее мнению, «должен был давно закончиться».
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области может разжечь украинский конфликт с новой силой, заявил бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны", — написала она в соцсети X.
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Вчера, 14:45
Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который "должен был давно закончиться".
В среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту атак не просто террористическим актом, а открытым фашизмом.
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