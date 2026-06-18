Мендель сделала тревожное заявление после удара ВСУ по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области может разжечь украинский конфликт с новой силой, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
- Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который, по ее мнению, «должен был давно закончиться».
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области может разжечь украинский конфликт с новой силой, заявил бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны", — написала она в соцсети X.
Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который "должен был давно закончиться".
В среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту атак не просто террористическим актом, а открытым фашизмом.