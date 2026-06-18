Минобороны показало трофейное оружие из Константиновки

"Трофеи" находим, конечно. Пистолеты, оружие, БК (боекомплекты - ред.). Иностранное (оружие - ред.), да, есть. Иностранного производства, скажем так. Оборудование находим для расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем уже полетаем тоже в будущем", - рассказал на видео Минобороны командир штурмовой роты 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Яриус.