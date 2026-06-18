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Минобороны показало трофейное оружие из Константиновки

Минобороны показало трофейное оружие ВСУ и шевроны из Константиновки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России показало трофейное оружие и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР.
  • За последние сутки ВС освободили от украинских боевиков 98 зданий, уничтожив более 60 военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России показало трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР.
Российская армия ведет активную работу в населенном пункте, за последние сутки ВС РФ освободили от украинских боевиков 98 зданий, уничтожив более 60 военнослужащих ВСУ.
"Трофеи" находим, конечно. Пистолеты, оружие, БК (боекомплекты - ред.). Иностранное (оружие - ред.), да, есть. Иностранного производства, скажем так. Оборудование находим для расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем уже полетаем тоже в будущем", - рассказал на видео Минобороны командир штурмовой роты 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Яриус.
Также на видео попали трофейные нашивки военнослужащих ВСУ, среди которых есть флаг Украинской повстанческой армии*.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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