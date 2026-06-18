ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 165 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 165 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.