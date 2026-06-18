Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, а также нанесла поражение противнику у Орехова и Юровки Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным МО РФ, также нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.