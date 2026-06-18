Высокоточное оборудование на 24 млн руб получил красноярский медцентр

"Новое оборудование улучшит качество диагностики и сделает исследования более комфортными для маленьких пациентов, сократит время процедур", - рассказал заведующий отделением Сергей Экзархов, его слова приведены в сообщении.

В этом году в центр поступит также оборудование в рамках национального проекта "Семья", добавляется в сообщении. Инвестиции направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для детей и будущих матерей в крае.