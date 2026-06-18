Высокоточное оборудование на 24 млн руб получил красноярский медцентр

КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Красноярский клинический центр охраны материнства и детства получил новое высокотехнологичное оборудование стоимостью более 24 милллионов рублей, сообщает минздрав региона.
"По инициативе губернатора Михаила Котюкова на приобретение 12 единиц техники для семи отделений из краевого бюджета выделили более 24 миллионов рублей. Новое оборудование поступило в сурдологический центр, эндоскопический кабинет и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики №1", - говорится в сообщении.
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В эндоскопическом кабинете появились видеопроцессор, ирригационная помпа и гастроскоп.
"Новое оборудование улучшит качество диагностики и сделает исследования более комфортными для маленьких пациентов, сократит время процедур", - рассказал заведующий отделением Сергей Экзархов, его слова приведены в сообщении.
Для диагностики слуха в сурдоцентре приобрели систему отоакустической эмиссии. Отделение функциональной диагностики пополнилось системой электроэнцефалографического мониторинга.
В этом году в центр поступит также оборудование в рамках национального проекта "Семья", добавляется в сообщении. Инвестиции направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для детей и будущих матерей в крае.