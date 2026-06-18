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Строительство поликлиники на улице Гоголя в Ярославле близко к завершению - РИА Новости, 18.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:49 18.06.2026
Строительство поликлиники на улице Гоголя в Ярославле близко к завершению

Строительство поликлиники на улице Гоголя в Ярославле вышло на финишную прямую

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле вышло на финишную прямую, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в четверг ход строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле проинспектировали Евраев с мэром Ярославля Артемом Молчановым.
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"Сегодня строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Основные работы выполнены", - цитирует Евраева пресс-служба.
По его словам, проект имеет высокий социальный приоритет и реализуется при поддержке народной программы партии "Единая Россия". На данный момент на строительной площадке ежедневно работают 60 человек, бригады также выходят в ночные смены, многие мероприятия ведутся параллельно.
"Летом планируем полностью завершить все строительные и отделочные работы. После этого около двух недель потребуется на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования, которое уже закуплено", - сказал Евраев.
По данным областного правительства, к настоящему времени полностью смонтирован каркас двухэтажного здания общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров. Подрядчик ООО "Алгоритм" закрыл наружный контур, завершил кровельные работы и установил оконные и дверные блоки. Объект подключен ко всем городским сетям, там функционируют собственная трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная.
Молчанов подчеркнул важность поликлиники для города.
"Здравоохранение – в приоритетах областных и городских властей и партии "Единая Россия". Но главное – создать эту поликлинику просили сами жители. Поликлиника сможет принимать до 300 пациентов в смену. Продолжим держать объект на постоянном контроле – и по качеству, и по срокам, ведь люди ждут", - цитирует Молчанова пресс-служба.
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевЕдиная Россия
 
 
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