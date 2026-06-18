Строительство поликлиники на улице Гоголя в Ярославле близко к завершению

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле вышло на финишную прямую, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в четверг ход строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле проинспектировали Евраев с мэром Ярославля Артемом Молчановым.

"Сегодня строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Основные работы выполнены", - цитирует Евраева пресс-служба.

По его словам, проект имеет высокий социальный приоритет и реализуется при поддержке народной программы партии "Единая Россия". На данный момент на строительной площадке ежедневно работают 60 человек, бригады также выходят в ночные смены, многие мероприятия ведутся параллельно.

"Летом планируем полностью завершить все строительные и отделочные работы. После этого около двух недель потребуется на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования, которое уже закуплено", - сказал Евраев.

По данным областного правительства, к настоящему времени полностью смонтирован каркас двухэтажного здания общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров. Подрядчик ООО "Алгоритм" закрыл наружный контур, завершил кровельные работы и установил оконные и дверные блоки. Объект подключен ко всем городским сетям, там функционируют собственная трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная.

Молчанов подчеркнул важность поликлиники для города.