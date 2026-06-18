Вэнс объяснил задержку с публикацией меморандума с Ираном

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что задержка с публикацией меморандума о взаимопонимании США и Ирана была связана с тем, что Тегеран хотел получить выверенный перевод текста на фарси.

"Мы, конечно, хотели бы опубликовать его как можно скорее, и поэтому они предложили своему президенту подписать его, нашему президенту подписать его, а затем просто опубликовать текст в качестве подписанного документа сразу же после этого... Интересно, может быть, отчасти это связано с тем, что они хотели сделать перевод на фарси, который им бы понравился", - сказал Вэнс.