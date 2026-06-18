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Вэнс объяснил задержку с публикацией меморандума с Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
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20:03 18.06.2026
Вэнс объяснил задержку с публикацией меморандума с Ираном

Вэнс объяснил задержку с публикацией меморандума с Ираном переводом на фарси

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс предположил, что задержка с публикацией меморандума о взаимопонимании между США и Ираном могла быть связана с желанием Тегерана получить выверенный перевод текста на фарси.
  • В ночь на 18 июня президенты США и Ирана дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
  • Иран обязуется не получать ядерное оружие, и в течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы для урегулирования этого вопроса отдельным соглашением.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что задержка с публикацией меморандума о взаимопонимании США и Ирана была связана с тем, что Тегеран хотел получить выверенный перевод текста на фарси.
"Мы, конечно, хотели бы опубликовать его как можно скорее, и поэтому они предложили своему президенту подписать его, нашему президенту подписать его, а затем просто опубликовать текст в качестве подписанного документа сразу же после этого... Интересно, может быть, отчасти это связано с тем, что они хотели сделать перевод на фарси, который им бы понравился", - сказал Вэнс.
Изначально сообщалось, что меморандум между Вашингтоном и Тегераном был подписан в цифровом варианте в воскресенье.
После, в ночь на 18 июня, президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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