США сократят военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

"Мы отведем войска, (сократив их - ред.) до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим", - сказал он в четверг журналистам.