США сократят военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах сократить военное присутствие на Ближнем Востоке.
- Сокращение военных сил планируется до уровня, предшествовавшего конфликту с Ираном, при условии выполнения Тегераном условий сделки.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты сократят военное присутствие на Ближнем Востоке до уровня, предшествовавшего конфликту с Ираном, если Тегеран будет выполнять условия сделки, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы отведем войска, (сократив их - ред.) до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим", - сказал он в четверг журналистам.