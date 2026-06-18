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США сократят военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявил Вэнс - РИА Новости, 18.06.2026
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19:13 18.06.2026 (обновлено: 19:18 18.06.2026)
США сократят военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

Вэнс: США сократят военное присутствие США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах сократить военное присутствие на Ближнем Востоке.
  • Сокращение военных сил планируется до уровня, предшествовавшего конфликту с Ираном, при условии выполнения Тегераном условий сделки.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты сократят военное присутствие на Ближнем Востоке до уровня, предшествовавшего конфликту с Ираном, если Тегеран будет выполнять условия сделки, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы отведем войска, (сократив их - ред.) до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим", - сказал он в четверг журналистам.
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