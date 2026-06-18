Рейтинг@Mail.ru
Период для согласования сделки США и Ирана начался в четверг, заявил Вэнс - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 18.06.2026 (обновлено: 18:55 18.06.2026)
Период для согласования сделки США и Ирана начался в четверг, заявил Вэнс

Вэнс: период для согласования сделки США и Ирана начался в четверг

© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки США и Ирана начался в четверг.
  • По словам вице-президента, соглашение было подписано поздно, и технически оно было подписано в четверг по иранскому времени.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Предусмотренный меморандумом о взаимопонимании 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки США и Ирана начался в четверг, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически, оно было подписано сегодня по иранскому времени. Итак, да, сделка была заключена вчера, но сегодня мы собираемся начать отсчет 60 дней", - сказал он в четверг журналистам.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан держит в руках подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению войны - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Президент Ирана оценил меморандум с США
Вчера, 13:45
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала