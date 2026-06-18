Период для согласования сделки США и Ирана начался в четверг, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки США и Ирана начался в четверг.
- По словам вице-президента, соглашение было подписано поздно, и технически оно было подписано в четверг по иранскому времени.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Предусмотренный меморандумом о взаимопонимании 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки США и Ирана начался в четверг, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически, оно было подписано сегодня по иранскому времени. Итак, да, сделка была заключена вчера, но сегодня мы собираемся начать отсчет 60 дней", - сказал он в четверг журналистам.
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