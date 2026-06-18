Период для согласования сделки США и Ирана начался в четверг, заявил Вэнс

"Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически, оно было подписано сегодня по иранскому времени. Итак, да, сделка была заключена вчера, но сегодня мы собираемся начать отсчет 60 дней", - сказал он в четверг журналистам.