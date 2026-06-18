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Министр обороны Польши рассказал о реакции США на идею создания базы - РИА Новости, 18.06.2026
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16:13 18.06.2026
Министр обороны Польши рассказал о реакции США на идею создания базы

Косиняк-Камыш: США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить базу

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.
БРЮССЕЛЬ, 18 июня - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
"Я имел возможность сегодня говорить с министром войны, главой Пентагона Питом Хегсетом", - сообщил Косиняк-Камыш.
Он добавил, что получил официальный ответ на свое письмо от 20 мая, объявляющее о готовности Польши к созданию на ее территории "постоянной базы американских войск".
"Я рад вас проинформировать, что министр войны со всей своей командой, Соединенные Штаты позитивно относятся к предложению Польши к созданию постоянной базы американских войск на территории нашей родины", - резюмировал польский министр.
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В миреПольшаСШАВладислав Косиняк-КамышПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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