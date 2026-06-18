Министр обороны Польши рассказал о реакции США на идею создания базы

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.

БРЮССЕЛЬ, 18 июня - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.

В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.

Он добавил, что получил официальный ответ на свое письмо от 20 мая, объявляющее о готовности Польши к созданию на ее территории "постоянной базы американских войск".