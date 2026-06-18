Украина предлагала военную помощь боевикам из Мали, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители украинских спецслужб через французские спецслужбы предлагали боевикам из «оппозиции» Мали военную помощь, включая боевые беспилотники и организацию обучения.
- Встречи представителей боевиков с человеком, назвавшимся Эриком и заявившим, что он является сотрудником французских спецслужб, и другими людьми, в том числе Юргеном Брауном, прошли с мая по август 2025 года в Париже, в ходе них были переданы документы, связанные с обучением работе с БПЛА и военной подготовкой.
- Представители малийских боевиков отказались от дальнейшего сотрудничества и прекратили контакты с украинскими контрагентами после попыток выведать у них расположение баз Африканского корпуса Минобороны РФ на территории Мали и структуру ВС африканской страны.
ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Представители украинских спецслужб обращались при посредничестве Франции к представителям боевиков из "оппозиции" Мали с предложением предоставить военную помощь, сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники, утверждающие, что они близки ко французской разведке.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), и повстанцев-туарегов под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
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"К (оппозиционному по отношению к нынешним властям – ред.) правительству Мали в изгнании обратились сотрудники украинских спецслужб, причем посредничество осуществили именно французские спецслужбы. Украинцы предложили малийской стороне боевые беспилотники и (возможность организации для членов их формирований военного – ред.) обучения", - говорится в публикации.
Вопрос получения иностранной поддержки, особенно со стороны Киева, для борьбы с властями Мали является для боевиков "оппозиции" весьма чувствительным за счет неоднократных заявлений президента Мали Ассими Гоиты об участии иностранных наемников в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Более того, эти заявления подтвердились во время апрельской серии атак боевиков неправительственных группировок на ряд военных и административных объектов в африканской стране, напоминает журнал.
По информации издания, встреча представителей боевиков и человека, назвавшегося Эриком и заявившего, что он является сотрудником французских спецслужб, прошла в холле одного из отелей Парижа. Этот сотрудник заявил, что представляет в том числе интересы Украины и поспособствовал установлению связи между боевиками и Киевом. С мая по август 2025 года был проведен ряд встреч между боевиками и якобы сотрудниками спецслужб, один из которых представился как Юрген Браун. За время этих встреч малийцам передали ряд документов.
Один из этих документов, находящихся в распоряжении журнала, представляет из себя курс по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на французском языке, но чье название написано по-украински. Другой документ озаглавлен как "Учебно-тренировочный центр", и там содержится программа базовой комплексной военной подготовки, рассчитанная примерно на три месяца. Текст этого документа пестрит орфографическими ошибками и признаками использования ИИ при его составлении, говорится в материале.
После одной из встреч в августе, представители малийских боевиков категорически отказались от сотрудничества, заявив, что не желают "вмешиваться в эту авантюру" и вступать в войну с регулярной армией страны, а не только с ее властью. Несмотря на это, их контрагенты все же еще продолжали некоторое время пытаться выйти на связь, стремясь выведать у малийцев расположение баз Африканского корпуса Минобороны РФ на территории Мали и структуру ВС африканской страны, а также предложили подписать некий "меморандум о взаимопонимании" с организацией, обозначенной как "Фонд ветеранов военной разведки Украины" с невнятными формулировками о дальнейших совместных проектах. После этого боевики окончательно прекратили контакты с этой организацией и заявили французским посредникам, что больше не желают иметь дел с теми контрагентами, уточняет Jeune Afrique.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.