Украина предлагала военную помощь боевикам из Мали, пишут СМИ

Один из этих документов, находящихся в распоряжении журнала, представляет из себя курс по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на французском языке, но чье название написано по-украински. Другой документ озаглавлен как "Учебно-тренировочный центр", и там содержится программа базовой комплексной военной подготовки, рассчитанная примерно на три месяца. Текст этого документа пестрит орфографическими ошибками и признаками использования ИИ при его составлении, говорится в материале.

После одной из встреч в августе, представители малийских боевиков категорически отказались от сотрудничества, заявив, что не желают "вмешиваться в эту авантюру" и вступать в войну с регулярной армией страны, а не только с ее властью. Несмотря на это, их контрагенты все же еще продолжали некоторое время пытаться выйти на связь, стремясь выведать у малийцев расположение баз Африканского корпуса Минобороны РФ на территории Мали и структуру ВС африканской страны, а также предложили подписать некий "меморандум о взаимопонимании" с организацией, обозначенной как "Фонд ветеранов военной разведки Украины" с невнятными формулировками о дальнейших совместных проектах. После этого боевики окончательно прекратили контакты с этой организацией и заявили французским посредникам, что больше не желают иметь дел с теми контрагентами, уточняет Jeune Afrique.