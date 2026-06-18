Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы «Южной» группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб ВСУ.

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север» и поздравил командование и личный состав российских бригад, участвовавших в освобождении Рай-Александровки.

Российские Вооруженные силы ударом «Герани» поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области, использовавшуюся в интересах ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Также российские силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб ВСУ

ДНР. Кроме того, российская группировка "Запад" за сутки овладела семью опорными пунктами ВСУ и 48 зданиями в Красном Лимане

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1360 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 87 единиц военной автомобильной техники и четыре бронированные машин ВСУ.

Успехи в зоне спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Север", выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, он поздравил командование и личный состав российских бригад, участвовавших в освобождении населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.

Российский истребитель-бомбардиро вщик Су-34 получил координаты цели от разведчиков группировки "Север" и ударом ФАБ-500 уничтожил в Сумской области крупный пункт управления БПЛА "Баба-Яга" вместе с оборудованием и личным составом, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки с позывным Фанат. По его словам, вместе с пунктом управления уничтожены четыре расчета ударных БПЛА ВСУ – не менее 12 боевиков, а также дорогостоящее оборудование натовского производства.

Российские FPV-дроны войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов (НРК) подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Операторы БПЛА 6-й армии группировки войск "Север" за неделю ликвидировали в Харьковской области более 10 наземных роботизированных платформ ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов и продуктов на позиции, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Гефест.

Российские Вооруженные силы ударом "Герани" поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север" за неделю уничтожил в Сумской области десять укреплений ВСУ, в том числе пункты управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Кедр.

Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Константиновки , сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Расчеты беспилотных систем при взаимодействии с разведчиками группировки войск "Север" уничтожили замаскированное в лесополосе укрытие ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Барс.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Запад" по освобождению одного из районов населенного пункта Красный Лиман в ДНР.

Вячеслав Володин. Проведение специальной военной операции сорвало планы тех, кто хотел остановить развитие России, только достижение ее целей может остановить зло, заявил председатель Госдумы

Новые российские разработки для СВО

Военнослужащие морской пехоты в составе группировки "Центр" разработали защитный экран для БТР, который вращается вместе с пушкой и не ограничивает сектор обстрела, рассказал РИА Новости механик-водитель Вячеслав Иванов . По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, при модернизации техники морпехи учитывают рекомендации специалистов радиоэлектронной борьбы и адаптируют защитные конструкции под реальные условия боевой работы.

Беспилотник Supercam S180, который " Ростех " в обновленном облике представил на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026", способен уворачиваться от дронов-перехватчиков противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что в обновленном облике БПЛА-разведчик стал существенно быстрее и автономнее, он может находиться в воздухе более четырех часов для эффективного выполнения задач длительной разведки. Масса полезной нагрузки дрона составляет до 1,5 килограммов, запускается аппарат с катапульты.

Массированные удары ВС РФ в ответ на террористические акты ВСУ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине , от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Он подчеркнул, что эта задача поставлена верховным главнокомандующим и ВС РФ выполняют ее и будут выполнять.

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

Российские Вооруженные силы в ходе группового удара поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области , сообщили в военном ведомстве РФ.

ВС РФ поразили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в Доброполье и пункты управления БПЛА в Новогришино, сообщили в Минобороны России.

Бойцы РФ "кошмарят" ВСУ в зоне спецоперации

Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ, отступавших из города в ходе воздушного наблюдения.

Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России. За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника. Основными целями для артиллеристов являются укрытия с живой силой, различная техника, а также орудия и склады материальных средств противника.

Минобороны России опубликовало кадры российских бойцов "Южной" группировки войск, поднимающих флаги в освобожденных районах Константиновки в ДНР. На кадрах показан результат зачистки районов населенного пункта Константиновка от ВСУ военнослужащими "Южной" группировки войск.

Удары ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 по обнаруженным пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях позволили уничтожить до 30 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

У Киева дела плохи

Европа явно настаивает на необходимости продолжения украинского конфликта, ошибочно считая, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста для легализации и уклонения от повторного призыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев . По его данным, на Украине действуют частные организации, оказывающие юридическую помощь жителям, в том числе по восстановлению утраченных документов. К ним начали обращаться дезертиры из ВСУ предпенсионного возраста, которые хотят избежать возвращения в армию. Организация ищет данные погибшего или пропавшего без вести украинца, достигшего пенсионного возраста и не попавшего в базу погибших, и оформляет паспорт с его именем и возрастом, но фотографией обратившегося дезертира.

ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области , чтобы исключить побег мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на жалобы военнослужащих в Генпрокуратуру Украины и украинскому омбудсмену. По словам мобилизованного, когда они прибыли на полигон, их предупредили, что периметр заминирован, чтобы никто даже не думал сбежать, также угрожали сломать ребра, особенно перед приездом проверяющих. Он уточнил, что отсутствие военной подготовки не освобождало от отправки на передовую.

Мобилизованные столичной привилегированной 112-й бригады теробороны ВСУ должны отдавать по 20 тысяч гривен за нахождение в сравнительно тыловом районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, в случае отказа платить деньги мобилизованные в 112-й бригады ВСУ могут быть распределены в Харьковскую и Сумскую области также для оборудования позиций.

Украинское командование перебросило в Сумскую область группы 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ на фоне колоссальных потерь на данном участке фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, штурмовые отряды российской группировки войск "Север" потеснили противника в Сумском районе на 19 участках на глубину до 700 метров.

Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.

Зверство ВСУ

Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7 , чтобы отвести внимание от своих чудовищных преступлений и обвинить РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, с каждым днем становится все более очевидным, что киевский режим, терпя поражения на линии фронта и отступая, выбрал терроризм основным способом ведения войны.

Украинские боевики превратили город Орехов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в укрепрайон, а оставшихся жителей используют как рабочую силу для возведения фортификаций и обеспечения войск, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

Пленный этнический суданец Даниель Жарков признался РИА Новости, что по приказу украинского командира он убил раненого российского солдата. Давление со стороны командира было постоянным: каждые пять минут он выходил и спрашивал, что сделали с солдатом. Бойцы понимали, что если приказ не выполнить, их самих могут убить. Он признался, что "психанул" из-за боязни того, что командование не скинет дальше точку отступления и от понимания, что если приказ не выполнить, то и его самого могут убить. Затем он нанес российскому военному смертельное ранение. После этого ВСУ скинули координаты для отхода.

Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого взрывом украинского дрона три сим-карты, они могли использоваться как поражающий элемент, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян. По словам хирурга, ВСУ часто используют пластик в своих взрывных устройствах. По его предположению, карты могли использоваться как поражающий элемент – кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы сложнее, чем "традиционный" металл.

Украинские войска из мести сровняли с землей уникальные поля диких орхидей в заповедном месте на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич . Ранее житель села Покровка в Херсонской области рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . В частности, по словам местного жителя, лес вокруг села был почти полностью сожжен с помощью "зажигалок", которые сбрасывают дроны ВСУ.

Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным

НАТО играет с огнем", поставляя оружие Украине

Жители Покровки Херсонской области, которая была почти полностью уничтожена ВСУ, находили в своем селе обломки дронов польского производства, видео с рассказом очевидца РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Также российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что возможности ВПК Украины по разработке и серийному производству баллистических ракет напрямую зависят от помощи Запада и в первую очередь Великобритании

Бельгия поставит Киеву семь из обещанных 53 истребителей F-16 уже в этом году, утверждает глава минобороны королевства Тео Франкен

Посольство РФ в Париже в комментарии РИА Новости назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде с демонстрацией ракеты "Фламинго" на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем.

Ранее корреспондент РИА Новости, изучив материалы в соцсетях, выяснил, что украинское оружие на оборонной выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России. В диппредставительстве напомнили, что Франция сама поставляла Украине свои дальнобойные ракеты, которыми наносились удары по территории РФ.

Швеция выделяет 108 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило минобороны королевства. По данным минобороны, с 2022 года Швеция направила Киеву военную помощь на 128 миллиардов шведских крон (около 13 миллиардов долларов).