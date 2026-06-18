ВКС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Сумами и в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сергеевке, Николаевке в ДНР и Краснополье в Сумской области.
- Авиаудары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВКС России ударами авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сергеевке, Николаевке в ДНР и Краснополье в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
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"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ в н.п. Сергеевка и н.п. Николаевка (ДНР), а также в н.п. Краснополье (Сумская область)", - говорится в сообщении.
"В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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