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ВКС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Сумами и в ДНР - РИА Новости, 18.06.2026
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15:47 18.06.2026 (обновлено: 16:07 18.06.2026)
ВКС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Сумами и в ДНР

МО: ВКС ударами ФАБ уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сергеевке, Николаевке в ДНР и Краснополье в Сумской области.
  • Авиаудары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВКС России ударами авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сергеевке, Николаевке в ДНР и Краснополье в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
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"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ в н.п. Сергеевка и н.п. Николаевка (ДНР), а также в н.п. Краснополье (Сумская область)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что командование приняло решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были уничтожены", - добавили в МО РФ.​
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