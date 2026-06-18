Силы ПВО сбили около 60 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около шестидесяти вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее он сообщал об одном погибшем и двух пострадавших из-за атаки БПЛА на регион.