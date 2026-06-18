Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 30 полевых пунктов хранения боеприпасов и провианта ВСУ.

Выявить точки выгрузки и хранения удалось благодаря воздушной разведке.

Системное нарушение логистики снабжения позволяет оставить солдат ВСУ на позициях без боекомплекта и провианта.

БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили в Харьковской области более 30 полевых пунктов хранения боеприпасов и провианта ВСУ, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"С начала июня… в ходе проведения мероприятий по нанесению огневого поражения подразделениями БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" было уничтожено более 30 полевых пунктов хранения боекомплекта, провианта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.

По его словам, выявить точки выгрузки и хранения удалось благодаря воздушной разведке, при этом транспорт и роботизированные тележки противника атакуются дронами еще на маршрутах следования.

"После фиксации расположения полевого пункта хранения происходит его ликвидация осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, установленной на ударном дроне", - пояснил собеседник агентства.