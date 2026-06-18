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Бойцы "Севера" в июне уничтожили 30 складов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.06.2026
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07:58 18.06.2026
Бойцы "Севера" в июне уничтожили 30 складов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" в июне уничтожили 30 складов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 30 полевых пунктов хранения боеприпасов и провианта ВСУ.
  • Выявить точки выгрузки и хранения удалось благодаря воздушной разведке.
  • Системное нарушение логистики снабжения позволяет оставить солдат ВСУ на позициях без боекомплекта и провианта.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили в Харьковской области более 30 полевых пунктов хранения боеприпасов и провианта ВСУ, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"С начала июня… в ходе проведения мероприятий по нанесению огневого поражения подразделениями БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" было уничтожено более 30 полевых пунктов хранения боекомплекта, провианта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.
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По его словам, выявить точки выгрузки и хранения удалось благодаря воздушной разведке, при этом транспорт и роботизированные тележки противника атакуются дронами еще на маршрутах следования.
"После фиксации расположения полевого пункта хранения происходит его ликвидация осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, установленной на ударном дроне", - пояснил собеседник агентства.
Офицер добавил, что операторы ежесуточно поражают десятки целей. Он подчеркнул, что системное нарушение логистики снабжения позволяет оставить солдат ВСУ на позициях без боекомплекта и провианта.
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