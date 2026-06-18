Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» за неделю ликвидировали в Харьковской области более 10 наземных роботизированных платформ ВСУ.
- Роботизированные платформы ВСУ использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.
- Уничтожение НРТК нарушает логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, что ведет к снижению боеспособности противника.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й армии группировки войск "Север" за неделю ликвидировали в Харьковской области более 10 наземных роботизированных платформ ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов и продуктов на позиции, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Гефест.
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области. НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции", - сказал Гефест.
По его информации, операторы разведывательных и ударных дронов отслеживают их перемещение и атакуют при выезде на открытые участки местности. Собеседник агентства отметил, что такие платформы являются достаточно простой целью, поскольку они не могут эффективно маскироваться или быстро маневрировать.
По словам Гефеста, зачастую для уничтожения робота достаточно одного попадания, так как перевозимые ими снаряды и ГСМ легко воспламеняются и детонируют. Командир подчеркнул, что уничтожение НРТК нарушает логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, что ведет к снижению боеспособности противника.
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