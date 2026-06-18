Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» за неделю ликвидировали в Харьковской области более 10 наземных роботизированных платформ ВСУ.

Роботизированные платформы ВСУ использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.

Уничтожение НРТК нарушает логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, что ведет к снижению боеспособности противника.

БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й армии группировки войск "Север" за неделю ликвидировали в Харьковской области более 10 наземных роботизированных платформ ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов и продуктов на позиции, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Гефест.

"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области . НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции", - сказал Гефест.

По его информации, операторы разведывательных и ударных дронов отслеживают их перемещение и атакуют при выезде на открытые участки местности. Собеседник агентства отметил, что такие платформы являются достаточно простой целью, поскольку они не могут эффективно маскироваться или быстро маневрировать.