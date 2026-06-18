БПЛА "Севера" уничтожили замаскированное укрытие ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем совместно с разведчиками группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили укрытие ВСУ на сумском направлении.

Укрытие было хорошо замаскировано, но операторы заметили характерную тепловую сигнатуру и натоптанные тропы.

КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем при взаимодействии с разведчиками группировки войск "Север" уничтожили замаскированное в лесополосе укрытие ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Барс.

"Разведчики вскрыли хорошо замаскированное укрытие противника в лесополосе на сумском направлении, сверху накрыто ветками и маскировочной сетью, с воздуха практически не видно. Но наши операторы заметили характерную тепловую сигнатуру и натоптанные тропы", – сообщил агентству командир расчета беспилотных систем "Севера" с позывным Барс.

По словам военнослужащего, по переданным координатам были оперативно подняты расчеты FPV-дронов.