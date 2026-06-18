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БПЛА "Севера" уничтожили замаскированное укрытие ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 18.06.2026
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БПЛА "Севера" уничтожили замаскированное укрытие ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: расчеты БПЛА "Севера" уничтожили укрытие ВСУ в лесополосе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем совместно с разведчиками группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили укрытие ВСУ на сумском направлении.
  • Укрытие было хорошо замаскировано, но операторы заметили характерную тепловую сигнатуру и натоптанные тропы.
КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем при взаимодействии с разведчиками группировки войск "Север" уничтожили замаскированное в лесополосе укрытие ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Барс.
"Разведчики вскрыли хорошо замаскированное укрытие противника в лесополосе на сумском направлении, сверху накрыто ветками и маскировочной сетью, с воздуха практически не видно. Но наши операторы заметили характерную тепловую сигнатуру и натоптанные тропы", – сообщил агентству командир расчета беспилотных систем "Севера" с позывным Барс.
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По словам военнослужащего, по переданным координатам были оперативно подняты расчеты FPV-дронов.
"В результате прямого попадания укрытие полностью разрушено, противник понес потери. Работаем в плотной связке с разведкой — это позволяет бить точно и наверняка", — рассказал он.
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