Расчет гаубицы группы "Север" за неделю уничтожил десять укреплений ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» за неделю уничтожил десять укреплений ВСУ в Сумской области.

Среди уничтоженных позиций ВСУ были пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Уничтожение укреплений способствовало нарушению коммуникационных каналов противника и предотвращению проникновения вражеских беспилотников на территорию РФ.

КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север" за неделю уничтожил в Сумской области десять укреплений ВСУ, в том числе пункты управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Кедр.

"В течение одной недели в Сумской области расчет, взаимодействующий с разведывательными беспилотными летательными аппаратами, с помощью гаубицы 2А65 "Мста-Б" осуществил уничтожение десяти укрепленных позиций Вооруженных сил Украины ", – сказал командир расчета гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север" с позывным Кедр.

Он добавил, что среди уничтоженных позиций ВСУ были также те, откуда осуществлялась деятельность операторов FPV-дронов.