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Расчет гаубицы группы "Север" за неделю уничтожил десять укреплений ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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05:40 18.06.2026
Расчет гаубицы группы "Север" за неделю уничтожил десять укреплений ВСУ

РИА Новости: расчет "Мста-Б" уничтожил десять укреплений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Андрей КоцСамоходная гаубица Мста-С в боевом положении
Самоходная гаубица Мста-С в боевом положении - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходная гаубица Мста-С в боевом положении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» за неделю уничтожил десять укреплений ВСУ в Сумской области.
  • Среди уничтоженных позиций ВСУ были пункты управления беспилотными летательными аппаратами.
  • Уничтожение укреплений способствовало нарушению коммуникационных каналов противника и предотвращению проникновения вражеских беспилотников на территорию РФ.
КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север" за неделю уничтожил в Сумской области десять укреплений ВСУ, в том числе пункты управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Кедр.
"В течение одной недели в Сумской области расчет, взаимодействующий с разведывательными беспилотными летательными аппаратами, с помощью гаубицы 2А65 "Мста-Б" осуществил уничтожение десяти укрепленных позиций Вооруженных сил Украины", – сказал командир расчета гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север" с позывным Кедр.
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Он добавил, что среди уничтоженных позиций ВСУ были также те, откуда осуществлялась деятельность операторов FPV-дронов.
"Данные действия способствовали нарушению коммуникационных каналов противника и предотвращению проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
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