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Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.06.2026
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Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР

FPV-дроны ВС России уничтожили шесть НРК ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские FPV-дроны группировки войск «Запад» уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.
  • Удары были нанесены операторами FPV-дронов войск беспилотных систем.
  • Войска беспилотных систем продолжают срывать попытки ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские FPV-дроны войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов (НРК) подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов на оптоволокне и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве шести единиц, отметили в МО.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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