Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские FPV-дроны группировки войск «Запад» уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.

Удары были нанесены операторами FPV-дронов войск беспилотных систем.

Войска беспилотных систем продолжают срывать попытки ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские FPV-дроны войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов (НРК) подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов на оптоволокне и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве шести единиц, отметили в МО.