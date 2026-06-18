Операторы БПЛА наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ.

Расчеты войск беспилотных систем ведут круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки.

Операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса нанесли точные удары по укрытию, где находился противник.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары о отступающим из Константиновки боевикам ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают вести круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки и выйти из-под огневого воздействия российских подразделений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ , отступавших из города в ходе воздушного наблюдения.

"Противник пытался скрытно перемещаться между разрушенными строениями и впоследствии укрылся в одном из подготовленных укрытий, рассчитывая избежать обнаружения", - отметили в МО.

После подтверждения цели и передачи координат в работу вступили операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса, добавили в Минобороны.

"Подняв БПЛА в воздух, расчеты вывели их в район цели и нанесли точные удары по укрытию", - заключили в ведомстве.