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Операторы БПЛА наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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05:08 18.06.2026
Операторы БПЛА наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ

Российские военные бьют дронами по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
Боевая работа батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ.
  • Расчеты войск беспилотных систем ведут круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки.
  • Операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса нанесли точные удары по укрытию, где находился противник.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары о отступающим из Константиновки боевикам ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают вести круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки и выйти из-под огневого воздействия российских подразделений", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ, отступавших из города в ходе воздушного наблюдения.
"Противник пытался скрытно перемещаться между разрушенными строениями и впоследствии укрылся в одном из подготовленных укрытий, рассчитывая избежать обнаружения", - отметили в МО.
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После подтверждения цели и передачи координат в работу вступили операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса, добавили в Минобороны.
"Подняв БПЛА в воздух, расчеты вывели их в район цели и нанесли точные удары по укрытию", - заключили в ведомстве.
Кадры объективного контроля подтверждают успешное поражение живой силы ВСУ.
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