Словакия не поддержит особый статус Украины в ЕС, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство республики не поддержит особый статус Украины в Европейском союзе.
- По словам Фицо, Украина должна выполнить стандартные условия для членства в ЕС, без исключений и коротких путей.
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство Словакии не поддержит особый статус Украины в Европейском союзе, Киев для членства в организации должен выполнить стандартные условия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
“Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз, если Украина хочет стать членом Европейского союза, она должна выполнить все условия, которые должны были выполнить другие государства”, - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.
Он отметил, что Киеву предстоит пройти “долгий и сложный путь” к членству в Евросоюзе.
"Разные идеи об ассоциированном членстве (Украины в ЕС - ред.) для нас не являются привлекательными", - сказал премьер.
Фицо добавил, что готовыми к членству в Евросоюзе на данный момент являются такие страны, как Сербия, Албания и Черногория.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.