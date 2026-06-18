На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "ощупывание"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сигнал «Ощупывание» прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в четверг.
- Сигнал зафиксировали в 10:50 мск.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сигнал "Ощупывание" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сигнал "Ощупывание" зафиксировали в четверг в 10.50 мск, сообщил с опозданием Telegram-канал "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".