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Швеция выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия для Украины - РИА Новости, 18.06.2026
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11:22 18.06.2026
Швеция выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Швеция выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швеция выделяет 108 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.
  • С 2022 года Швеция направила Киеву военную помощь на 128 миллиардов шведских крон (около 13 миллиардов долларов).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Швеция выделяет 108 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило минобороны королевства.
"Швеция выделяет 108 миллионов долларов на американскую инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
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По данным минобороны, с 2022 года Швеция направила Киеву военную помощь на 128 миллиардов шведских крон (около 13 миллиардов долларов).
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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