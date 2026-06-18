Швеция выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швеция выделяет 108 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.
- С 2022 года Швеция направила Киеву военную помощь на 128 миллиардов шведских крон (около 13 миллиардов долларов).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Швеция выделяет 108 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило минобороны королевства.
"Швеция выделяет 108 миллионов долларов на американскую инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.